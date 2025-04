Brasil vê 'fortes indícios' de que será taxado por Trump e prepara resposta

O governo brasileiro considera que existem "fortes indícios" de que o país será alvo de tarifas extras implementadas pelo governo de Donald Trump a partir de amanhã. Membros da cúpula do Executivo já trabalham com a ideia do "tarifaço", e apenas aguardam para saber a dimensão dos produtos envolvidos e o valor da tarifa.

Um dos cenários é de que o Brasil seja taxado em 20% em todos seus produtos, assim como os demais países. O Itamaraty, por sua vez, considera que tem espaço legal para elevar as tarifas para os produtos americanos, sem violar os compromissos do país na OMC. Pelas regras, o Brasil poderia subir as taxas para até 35%, sem incorrer em uma ilegalidade nos tratados.

"O anúncio de amanhã será para proteger as próximas gerações, para que os empregos sejam criados aqui nos EUA e que o sonho americano possa continuar a existir", afirmou Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca.