Prisões, censura e chantagem: a guerra de Trump contra universidades

Na condição de anonimato, professores relataram ao UOL que, ao longo das últimas semanas, muitos departamentos se apressaram a modificar títulos de pesquisas, na esperança de ficar fora do radar da ofensiva ultraconservadora.

Na Universidade de Harvard, encontros sigilosos entre a direção da instituição e professores se proliferaram, na esperança de encontrar formas para driblar a pressão. Mas a instituição conseguiu evitar a abertura de um inquérito por parte da Casa Branca. Washington anunciou na segunda-feira que irá reavaliar os contratos e subsídios avaliados em US$ 9 bilhões com uma das maiores instituições de ensino do mundo. O motivo: a suspeita de antissemitismo.

Do outro lado do oceano, universidades como a de Genebra se deram conta que a crise era real nos EUA quando, de repente, um professor desembarcou na cidade e ofereceu transferir sua pesquisa para a Suíça. Traria junto dele US$ 6 milhões em investimentos por parte de patrocinadores. A universidade local o acolheu de braços abertos.

Mas o golpe mais forte ainda estava por chegar. A prisão de Mohamed Khalil seria apenas a primeira, como prometeu o próprio Trump. As imagens do cerco contra a estudante turca Rumeysa Ozturk, na cidade de Boston, gerou calafrios no mundo acadêmico.

Dias depois, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou que cerca de 300 estudantes já tiveram seus vistos suspensos. Uma delas era Ranjani Srinivasan, uma estudante de doutorado também da Columbia. Na primeira visita da polícia, ela se recusou a abrir a porta. Um dia depois, quando os agentes voltaram, ela havia fugido para o Canada.

Detenções ainda foram registradas na Universidade de Georgetown e na Universidade Cornell. Enquanto isso, algumas das escolas mais prestigiosas de Boston enviaram alertas a seus estudantes para que, nas férias da Páscoa, não saiam dos EUA. "Não podemos garantir que voltarão", admitiu um professor, pedindo que sua identidade fosse preservada.