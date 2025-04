Trump chantageia o mundo e lança negociação global para reposicionar EUA

Mesmo assim, a Casa Branca insiste que a arrecadação vai aumentar em US$ 600 bilhões por ano, US$ 6 trilhões em uma década. A medida é a maior elevação de tarifas no mundo desde a Segunda Guerra Mundial.

Brasil apostará pela negociação

No caso do Brasil, as diversas tentativas de negociar com a equipe de Trump fracassaram. O Planalto colocou o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para dialogar com a cúpula da Casa Branca e enviou uma missão de diplomatas para Washington. O argumento era poderoso: o superávit comercial é dos EUA e, portanto, não haveria motivos para uma taxa ao país. Mas nada funcionou.

Mas, horas antes do anúncio, Mauro Vieira se reuniu por videoconferência com Jamieson Greer, representante da Casa Branca para o Comércio. Ficou estabelecido que os dois países retomariam negociações na próxima semana, já com as medidas anunciadas. "Os canais estão abertos", afirmou um embaixador brasileiro.

Negociação, OMC e retaliações

A partir de agora, a resposta brasileira virá em três frentes: