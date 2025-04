Trump abala meio século de leis comerciais: 'Virou de cabeça para baixo'

A decisão de promover uma negociação ocorreu depois que três países realizaram seu primeiro diálogo econômico em cinco anos.

O Japão e a Coreia do Sul estão buscando importar matérias-primas de semicondutores da China, e a China também está interessada em comprar chips do Japão e da Coreia do Sul.

Houve ainda um acordo de que todos tentarão fortalecer a cooperação da cadeia de suprimentos e dialogar mais sobre os controles de exportação.

Durante a reunião, os ministros do comércio dos países concordaram em acelerar as negociações sobre um acordo de livre comércio entre Coreia do Sul, Japão e China para promover o "comércio regional e global".