Putin sem taxa de Trump gera debate sobre comércio como moeda geopolítica

A decisão do presidente Donald Trump de deixar a Rússia de fora da lista de países que sofrerão tarifas extras abre um debate sobre a relação entre as nações, os dois líderes e a instrumentalização do comércio para fins geopolíticos por parte da Casa Branca.

Na quarta-feira, ao determinar uma nova política comercial, Trump acusou aliados e inimigos de práticas injustas com os bens americanos. "Nosso país foi saqueado, pilhado, estuprado e depredado por outras nações", disse o americano.

Mas dos 180 países atingidos, incluindo antigos e novos aliados dos EUA, a ausência da Rússia causou constrangimento. Segundo a Casa Branca, o país liderado por Vladimir Putin não faz parte "porque as sanções decorrentes da guerra da Ucrânia já zeraram o comércio entre os dois países".