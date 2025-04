Agro dos EUA alerta Trump que Brasil será maior beneficiado do 'tarifaço'

O setor agrícola dos EUA critica as tarifas impostas por Donald Trump e pede que a Casa Branca negocie acordos com os países mais afetados, inclusive com a China. O temor do setor, comunicado ao governo dos EUA, é de que os agricultores sejam afetados, tanto pelo fechamento de mercados externos como retaliação como pelo encarecimento da importação de fertilizantes e outros insumos.

Consultadas pelo UOL, as maiores entidades do agronegócio americano apontam que o risco da guerra comercial é de que Trump abra caminho para um avanço do Brasil no mercado internacional, principalmente na soja e milho.

A bolsa de Chicago já refletiu esse temor ontem, com os contratos futuros da soja americana em queda. Com 40% da produção dos EUA destinada ao mercado externo, a preocupação é de que eventuais retaliações por parte da China e outros países afetados pela tarifas de Trump beneficiem o Brasil, com a soja nacional substituindo o que até agora viria dos EUA.