Trump ataca retaliação chinesa após tarifas: 'Agiu mal e entrou em pânico'

Para o Federal Reserve Bank, o banco central americano, o risco é de um crescimento mais baixo da economia americana e inflação.

"Embora a incerteza continue elevada, agora está ficando claro que os aumentos de tarifas serão significativamente maiores do que o esperado", disse o presidente do Fed, Jerome Powell. "É provável que o mesmo aconteça com os efeitos econômicos, que incluirão inflação mais alta e crescimento mais lento", disse.

Trump rebateu quase de forma imediata. "Ele (Powell) está sempre atrasado, mas agora poderia mudar sua imagem, e rapidamente", escreveu Trump. "CORTE AS TAXAS DE JUROS, JEROME, E PARE DE BRINCAR DE POLÍTICA", completou.

Uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo é também o que as instituições mais temem. Na quinta-feira, o FMI (Fundo Monetário Internacional) divulgou um alerta e afirmou que as taxas "ameaçam a economia mundial".

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, defendeu que governos estabeleçam diálogo para evitar que o ato de Trump se transforme em uma onda de retaliações. "Ainda estamos avaliando as implicações macroeconômicas das medidas tarifárias anunciadas, mas elas claramente representam um risco significativo para as perspectivas globais em um momento de crescimento lento", disse Georgieva.

"É importante evitar medidas que possam prejudicar ainda mais a economia mundial. Apelamos aos Estados Unidos e seus parceiros comerciais para que trabalhem construtivamente para resolver as tensões comerciais e reduzir a incerteza", disse.