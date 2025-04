Guerra comercial gera ganhos para agro e perdas para indústria brasileira

O mercado americano é considerado como um dos principais destinos desses setores. Em autopeças, por exemplo, a tarifa deve ser ainda maior, de 25%. O segmento exporta anualmente mais de US$ 1 bilhão ao mercado americano.

De uma forma geral, além da queda de exportações, a indústria verá um tombo na produção de US$ 5 bilhões.

Outro setor que perderá é o de serviços, com uma queda de vendas de US$ 500 milhões.

Segundo o autor do estudo, dos 46 produtos e segmentos analisados, apenas seis deles terão ganhos com a guerra comercial.

De uma forma geral, o Brasil ainda terá um pequeno saldo positivo de US$ 400 milhões em exportações com a disputa entre americanos e chineses. Já o PIB terá uma alta de US$ 350 milhões.

"Se não fosse pela retaliação chinesa, o Brasil teria um resultado negativo com as tarifas de Trump", analisou o acadêmico, que também faz parte do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar).