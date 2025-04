Montadora suspende exportação aos EUA, e Trump faz apelo: 'Aguentem firmes'

As tarifas anunciadas por Donald Trump começam a ter efeito no fluxo comercial global de bens. Neste sábado, a fabricantes de veículos britânica Jaguar Land Rover anunciou que está interrompendo suas exportações de carros para o mercado americano. Enquanto isso, o presidente dos EUA faz um apelo aos americanos para que "aguentem firme".

A Casa Branca anunciou, na quarta-feira (2), tarifas de pelo menos 10% contra todos os países, com alguns chegando a ter taxas de mais de 40%. Além disso, entraram em vigor as barreiras de 25% a todos os veículos importados e aço.

Diante dessa situação, a Jaguar Land Rover (JLR), com sede do Reino Unido, anunciou uma "pausa" nas remessas para os EUA. A suspensão será válida, inicialmente, para o mês de abril, diante do que chama de "novos termos comerciais".