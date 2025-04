Brasil não retaliará EUA no curto prazo e acelera acordos pelo mundo

O desafio, porém, é grande, já que a região viveu um desmonte de seus projetos de integração desde 2017.

Javier Milei, na Argentina, ainda ameaça com uma ruptura no Mercosul, caso busque um acordo comercial com os EUA. Para o Brasil, porém, os argentinos terão de fazer o cálculo se ganharão mais fora do bloco ou não. Sem o Mercosul, por exemplo, Buenos Aires ficaria também fora do acordo comercial com a UE.

Brics para defender o multilateralismo

Na presidência do Brics em 2025, o Brasil ainda aposta no bloco como um instrumento para fortalecer o multilateralismo e salvar entidades como a OMS (Organização Mundial da Saúde), abalada por cortes profundos de recursos dos EUA.

Mas o país não vê grandes chances - e nem interesse - em fazer avançar a ideia de uma desdolarização. Nos primeiros dias de seu governo, Trump ameaçou com tarifas caso o Brics seguissem nessa direção. O bloco mantém o diálogo. Mas um dos grandes interessados - a Rússia - teria perdido do apetite pelo tema, principalmente depois da aproximação com a Casa Branca.