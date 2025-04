Brasil vê ameaça de Trump em 26 e busca neutralizar bolsonarismo: 'vacina'

Ao ser afetado pelas tarifas americanas, o Brasil avaliou que precisava adotar uma reação que impedisse danos para as empresas nacionais. Mas também que reduzisse a margem de instrumentalização que o bolsonarismo poderia fazer da crise. Uma guerra comercial contra Trump poderia antecipar uma desestabilização do governo.

Ao ser afetado pelas tarifas, o Brasil avaliou que precisava adotar uma reação que impedisse danos para as empresas nacionais. Mas também que reduzisse a margem de instrumentalização que o bolsonarismo poderia fazer da crise. Uma guerra comercial contra Trump poderia antecipar uma desestabilização do governo.

A operação do governo foi trabalhar em três frentes diante das tarifas. De um lado, conseguir um apoio legislativo para aprovar uma lei que dê instrumentos para o Brasil retaliar. Isso ocorreu até mesmo com o apoio do PL. Lula, segundo interlocutores, promulgará a lei nos próximos dias.

Ainda que a escolha seja pela negociação, o governo considera que Trump tem marcado sua política pela "imprevisibilidade", inclusive como estratégia de política externa.

Se um dia novas tarifas forem aplicadas, o Brasil terá assim instrumentos para reagir e garantir mecanismos de reciprocidade.

Outro caminho era mostrar que o país inteiro seria afetado, com o aço no Sudeste, madeira no Sul e etanol no Nordeste. Um eventual ataque contra a agricultura ainda abalaria o Centro-Oeste e, portanto, a base bolsonarista.