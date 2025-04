Trump escala guerra comercial e ameaça China com 50% de taxas

Se aplicada, essa tarifa inviabilizaria o fluxo comercial em diversos setores.

"Além disso, todas as negociações com a China referentes às reuniões solicitadas por eles conosco serão encerradas! As negociações com outros países, que também solicitaram reuniões, começarão a ocorrer imediatamente. Obrigado por sua atenção a esse assunto!", completou Trump.

No fim de semana, o presidente já havia criticado Pequim. "A China agiu mal, entrou em pânico. A única coisa que eles não podem se dar ao luxo de fazer", afirmou.

Os chineses são os maiores responsáveis pelo déficit comercial dos EUA, e setores como o da agricultura temem que uma resposta por parte de Pequim afunde ainda mais as chances de um equilíbrio no comércio.

Mas a reação de Trump sinalizou para o mercado e para governos de todo o mundo que a Casa Branca apenas aceitará negociar se estiver em uma situação de força.

Mais cedo, Trump insistiu que não iria rever sua estratégia, mesmo diante do colapso dos mercados.