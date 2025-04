Trump força Lula a redirecionar política externa e se preparar para 2026

De acordo com fontes do governo, o país decidiu acelerar acordos com uma dezena de economias pelo mundo e ainda construir alianças para a defesa da democracia. Outro pilar da estratégia será usar a presidência do Brics como a do Mercosul - no segundo semestre - para fazer frente ao desmonte do multilateralismo.

Mas os choques são considerados hoje como inevitáveis.

Para o Brasil, existe uma mudança profunda na relação dos EUA com a América Latina e o tema vai dominar o encontro. Se até hoje houve uma negligência com a região, o que desenha agora é uma "agenda negativa", com temas como a luta contra as drogas e imigração.

O governo considera, portanto, que isso vai exigir um ajuste da politica externa. Na avaliação do governo, Trump tem projeto para disputar a região - seja para escoar imigrantes ou para frear o avanço da China. Conforme o UOL mostrou em reportagem, Pequim é o grande desafio para os americanos e fonte de sua preocupação com a América Latina.

Para Washington, um dos temas centrais é impedir que locais estratégicos de infraestrutura estejam nas mãos de Pequim, o que poderia criar canais alternativos ao Panamá. Também ficou claro para o Brasil que os EUA manterão a pressão sobre a Venezuela, Cuba e qualquer aliado a esses governos.

A ordem no governo brasileiro, portanto, é a de não subestimar os danos que Trump pode causar na região e examinar como isso traria riscos domésticos ao país.