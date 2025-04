Aliada a Trump, Argentina dificulta consenso em cúpula da América Latina

Os líderes da América Latina se reúnem hoje em Honduras sob a sombra de Donald Trump e em um cenário marcado por divisões. A Cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) tem como objetivo posicionar a região diante dos desafios impostos pela nova política externa dos Estados Unidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve aproveitar o palco para enviar uma mensagem clara: ingerências externas na região não serão toleradas.

A chegada de Trump ao poder e sua postura ofensiva levaram o governo brasileiro a considerar a crescente fragilidade da democracia no mundo. A defesa do regime democrático tornou-se uma das prioridades da política externa brasileira, e Lula deve abordar o tema em seu discurso aos demais líderes regionais.

Ainda neste ano, o Brasil organizará, em parceria com o Chile, uma cúpula dedicada ao estado da democracia no mundo, com a participação de líderes europeus e um convite estendido ao Canadá.