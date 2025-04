Canadá retalia EUA, e Europa votará pacote de sanções de US$ 21 bilhões

A reação canadense ocorre apesar de parte do fluxo comercial ter sido poupada depois de um entendimento entre os dois países. Mesmo assim, as novas taxas vão atingir em 10% das vendas de carros do Canadá aos americanos.

Conforme o UOL mostrou, há uma corrida às concessionárias nos EUA diante do temor dos consumidores de que a guerra comercial seja transferida aos preços de veículos.

Hoje, a UE se prepara para votar uma lista de produtos americanos que serão alvos de retaliação, no total de 21 bilhões de euros em compras. A ideia do bloco é a de aplicar tarifas de 25% contra uma variedade de produtos. A lista inclui desde amêndoas a iates, passando por soja e aço.

A ideia inicial era taxar bebidas alcoólicas dos EUA. Mas França, Itália e Irlanda foram contrários, temendo que seus produtos no mercado americano - principalmente vinho e uísque - fossem afetados ainda mais. Trump ameaçou aplicar tarifas de 200% sobre esses bens europeus, caso Bruxelas optasse por uma resposta.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, descreveu a proposta de taxas bebidas americanas como "um passo em falso". Para o vinho francês, uma tarifa de 200% seria o fechamento do maior mercado do mundo.

Nos últimos 20 anos, o comércio de bebidas entre Europa e EUA aumentou em 450%, com um total de 7 bilhões de euros.