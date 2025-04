Trump suspende tarifas recíprocas por 90 dias para 'quem não retaliou'

Trump tentou acalmar os mercados e os americanos. "Vai funcionar, fiquem tranquilos", disse. Para ele, a turbulência

Ele ainda não descarta dar isenções de tarifas para empresas que necessitem de uma redução de taxas para importação. "Algumas empresas foram mais afetadas. Vamos olhar para isso", disse.

Medida não muda taxa para o Brasil

Assim que o anúncio foi feito, o Itamaraty e outros ministérios passaram a buscar informações sobre o impacto sobre o Brasil. O governo indicou que falou com a Casa Branca no dia da imposição de tarifas e que manteria "canais abertos" para continuar negociando com os EUA nesta semana.

Mas, horas depois, fontes do governo confirmaram que o anúncio significa que o Brasil continuará a ser taxado em 10%, já que a declaração do americano indica que a pausa seria válida para as taxas mais elevadas. O setor privado também estima que o país continuará com a taxa anunciada.

Ao colocar todos os países no mesmo nível, porém, os cálculos de que o Brasil poderia ocupar espaço de outros países com mais taxas foram desfeitas. A pausa de 90 dias ainda cria uma pressão para que o governo chegue a um entendimento com os americanos.