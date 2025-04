Na ONU, Anielle Franco diz que reparação pela escravidão é 'inegociável'

"Ao assumirmos o compromisso de execução do ODS (Objetivo de Desenvolvimento Sustentável) 18 —da Igualdade Étnico-Racial— colocamos o combate ao racismo como pilar do desenvolvimento. É um avanço histórico e o reconhecimento de que a desigualdade racial corrói as bases da democracia, da economia e da dignidade humana", afirmou.

Aliança Global contra a Fome e a Pobreza - Anielle destacou como o governo lançou a aliança com a adesão de 81 países, 26 organizações internacionais, nove instituições financeiras e 31 fundações e ONGs.

Esporte Sem Racismo - A ministra ainda convocou as lideranças globais a impulsionar a resolução de 2023 do Conselho de Direitos Humanos por um mundo do esporte livre do racismo.

"Nesta missão coletiva, devemos criar e aperfeiçoar mecanismos legais, formativos e de amplo debate para tornar ambientes esportivos espaços de respeito e transformação social", disse.

"Lançamos um chamado à comunidade internacional: que possamos agir de forma coordenada, valendo-nos de espaços de cooperação privilegiados —como os organismos multilaterais e regionais— para garantir que o esporte, em todas as suas expressões, seja campo de liberdade e dignidade para todos os corpos", defendeu.

"O esporte nos iguala enquanto humanos. Devemos lutar incansavelmente para que seja espaço de acolhimento, desenvolvimento, democracia e superação", disse.