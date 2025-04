SP e MG serão maiores perdedores na guerra comercial iniciada por Trump

Elevação das tarifas dos EUA das importações da China para 145% e de 10% para os demais países

Elevação para 25% da tarifa de importações de automóveis e aço nos EUA, de qualquer país

Elevação de tarifas da China das importações dos EUA para 125%

No geral, o impacto para o PIB brasileiro é mínimo, com uma alta de 0,01%, ou US$ 182 bilhões. Com o impacto positivo na soja, diante das barreiras chinesas aos produtos americanos, as estimativas apontam ganhamos para estados do Centro-Oeste e no Rio Grande do Sul.

Mas os estados do Sudeste teriam as maiores perdas, dado o efeito na produção industrial e entrada de importações. "Em São Paulo o impacto corresponderia a uma perda de cerca de R$ 4 bilhões, e em Minas Gerais de R$ 1,16 bilhão", diz o texto.

No setor agrícola, a produção teria ganhos de US$ 5,5 bilhões, mas perdas de US$ 8,8 bilhões na indústria e US$ 1,6 bilhão em serviços. O resultado seria uma perda de US$ 4,9 bilhões.