Brasil monta ofensiva na UE como antídoto a Trump e quer acordo em 2025

Ainda que tenha sido anunciado em dezembro de 2024, depois de cerca de 25 anos de negociação, o acordo Mercosul-União Europeia ainda precisa ser aprovado pelo parlamento de cada um dos 27 membros da UE.

A expectativa é que a nova missão possa ajudar na aceleração do processo de aprovação, reforçando o compromisso do Brasil com a abertura comercial, a sustentabilidade e o fortalecimento de laços estratégicos.

Chamou a atenção do país o fato de que algumas das economias da UE que resistiam por anos à ideia do acordo com o Mercosul já estão dando sinais de que podem rever suas posições. Uma delas é a Áustria. O governo garante que continua contrário ao pacto. Mas, no início de abril, seu ministro do Trabalho e da Economia, Wolfgang Hattmannsdorfer, enfatizou que uma estrutura diferente deve ser usada para avaliar o acordo do Mercosul.

Na França, tradicional opositor ao acordo, a constatação é de que "as circunstâncias mundiais" mudaram.

"Os acordos comerciais existentes e futuros entre a UE e outras economias (JEFTA - o acordo de livre comércio com o Japão, CETA - o acordo de livre comércio com o Canadá, o acordo de livre comércio Mercosul-UE poderiam amortecer ainda mais os choques tarifários ligados à política comercial dos EUA", disse o governador do Banco da França, François Villeroy de Galhau, em sua carta anual ao presidente francês Emmanuel Macron, em 9 de abril.

Na Alemanha, a posse em maio de Friedrich Merz ao cargo de chanceler também promete criar uma pressão pelo pacto, principalmente diante do risco de que sua indústria perca competitividade no mercado americano para carros. "O acordo de livre comércio do Mercosul deve entrar em vigor rapidamente", disse Merz ao jornal alemão Handelsblatt, no último fim de semana.