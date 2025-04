China convoca Conselho de Segurança da ONU contra Trump: 'Intimidação'

A convocação do Conselho de Segurança ocorre no mesmo dia em que o governo de Donald Trump admite que algumas das tarifas impostas pelos EUA contra a China chegam a 245%. Essa porcentagem, que inclui 125% nas tarifas recíprocas, 20% por conta da crise relacionada com o fentanyl e impostos de 100%, vale para carros elétricos, seringas e agulhas. Depois desses produtos, os mais taxados são as baterias de lítio (173%), a carne de lula (170%) e as blusas de lã (169%).

O Conselho de Segurança raramente é convocado para lidar com temas econômicos ou comerciais. Mas, neste caso, o que Pequim alega é que as medidas da Casa Branca são atos de intimidação contra nações soberanas e com um potencial de desestabilizar a economia global.

"Todos os países, especialmente as nações em desenvolvimento, são vítimas do unilateralismo e das práticas de intimidação", diz um documento circulado pela China. Oficialmente, a reunião terá como tema "o impacto do unilateralismo e das práticas de intimidação nas relações internacionais".

"Ao utilizar as tarifas como uma ferramenta de pressão extrema, os EUA violaram gravemente as regras do comércio internacional e provocaram choques e turbulências graves na economia mundial e no sistema de comércio multilateral, lançando uma sombra sobre os esforços globais para a paz e o desenvolvimento", diz o documento.

Os levantamentos de instituições internacionais revelam que, de fato, a crise entre as duas potências ameaça gerar um colapso na economia global. A Agência de Comércio e Desenvolvimento das Nações Unidas estima que a expansão do PIB do planeta pode desacelerar para 2,3% diante das tensões.

O FMI fala abertamente no risco de uma recessão, enquanto a OMC (Organização Mundial do Comércio) divulgou seu primeiro levantamento global do impacto da guerra comercial iniciada por Trump.