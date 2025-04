Com Trump, China desviará comércio para América do Sul, alerta OMC

Outros mercados fortemente abalados pelos produtos chineses seriam o México e Canadá, com aumento de 25%. Na Europa, a expansão seria de 6%. Ainda que a OMC não publique números específicos sobre o Brasil, a previsão é feita em grande parte por conta da dimensão da economia brasileira na região.

A OMC também prevê uma forte queda nas exportações e no PIB da América do Sul em 2025, por conta da guerra comercial. As vendas devem ter uma expansão de apenas 0,6%, contra uma projeção original de 1,4%. Já o PIB terá um crescimento de 2,7%, dois pontos percentuais abaixo da estimativa antes da crise tarifária.

Em 2024, Brasil ficou estagnado em ranking global de exportadores

Enquanto isso, o Brasil ficou estagnado em 2024 entre os maiores exportadores do mundo, ocupando a 24a posição. Mas com uma queda de 1% em vendas.

Em 2023, o Brasil tinha subiu no ranking da OMC e terminou 2023 como o 24º maior exportador do mundo. Em 2022, o país estava na 26ª posição.

Nesta quarta-feira, a entidade divulgou seu informe sobre o comércio no mundo e apontou como o Brasil somou US$ 337 bilhões em exportações no ano passado, o equivalente a 1,4% de todo o fluxo mundial.