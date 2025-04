Taxas dos EUA chegam a 245% e fragmentação com China geraria colapso global

O desempenho da região subtrairia 1,7 ponto percentual do crescimento do comércio mundial de mercadorias em 2025, tornando o número geral negativo.

Projeta-se que a Ásia registre um crescimento modesto nas exportações e importações este ano (1,6% para ambas), juntamente com a Europa (1,0% de crescimento nas exportações, 1,9% de crescimento nas importações).

América do Sul está entre as regiões que mais sofrerá

A América do Sul também sofrerá e estará entre as mais abaladas diante de sua proximidade geográfica com EUA e sua dependência comercial com a China. De acordo com a OMC, a região perderá dois pontos percentuais no crescimento de seu PIB em 2025, para um patamar de apenas 2,2% de expansão. O continente ainda terá uma expansão de apenas 0,6% em suas exportações, uma queda de 0,8 pontos percentuais.

Se confirmado, o resultado do comércio mundial será quase três pontos percentuais abaixo do que seria esperado. Espera-se que o comércio de serviços, embora não esteja diretamente sujeito a tarifas, também seja afetado negativamente, com a previsão de que o volume global do comércio de serviços comerciais cresça 4,0%, mais devagar do que o esperado.

Para a diretor-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, o momento é alarmante. Estou profundamente preocupada com a incerteza em torno da política comercial, incluindo o impasse entre os EUA e a China", disse.