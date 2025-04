Com Darwin e Nietzsche, Chagas entra para acervo da memória coletiva global

O patrimônio documental é um elemento essencial, porém frágil, da memória do mundo. É por isso que a Unesco investe na salvaguarda - como as bibliotecas de Chinguetti, na Mauritânia, ou os arquivos de Amadou Hampâté Bâ, na Costa do Marfim -, compartilha as melhores práticas e mantém esse registro que registra os mais amplos fios da história humana

Audrey Azoulay, diretora-geral da entidade

Entre as coleções recém-inscritas, 14 pertencem ao patrimônio documental científico. Apresentada pelo Egito, documenta as contribuições do mundo árabe à astronomia, ao movimento planetário, aos corpos celestes e à análise astrológica durante o primeiro milênio.

Também foram incluídos os arquivos de Charles Darwin (Reino Unido), Friedrich Nietzsche (Alemanha), Wilhelm Conrad Roentgen (Alemanha) - que contêm as primeiras fotografias de raios-x registradas.

Segundo a Unesco, o acervo de Carlos Chagas, pioneiro na pesquisa de doenças, "reflete os contextos científico, social e cultural da descoberta da doença que leva seu nome, bem como sua luta pela ciência e pela saúde como aspectos de importância social e como um dever do Estado".

A carreira de Chagas está entrelaçada com os debates internacionais no campo da medicina tropical e com as lutas internas de um país que luta pelo desenvolvimento

Unesco

A instituição do Dia Mundial da Doença de Chagas pela Organização Mundial da Saúde em 2019 demonstra a importância da doença, negligenciada na agenda global de saúde. "Seu arquivo é insubstituível, vinculado a suas atividades públicas e privadas, e serve como uma fonte inigualável para pesquisas sobre a doença de Chagas no Sul Global no final do século XIX e início do século XX", completou.