Erika cobra atitude do governo brasileiro diante de Trump: 'abuso de poder'

Diante do incidente, a deputada pediu um encontro com o chanceler Mauro Vieira e, nesta quinta-feira, o Itamaraty respondeu a ele que a reunião poderia ser marcada para o começo da próxima semana.



Erika, porém, acredita que o governo poderia já ter reagido. "Ele poderia ter repudiado, indicado que era um incidente diplomático ou abuso de poder", disse.

Sua ideia é a de garantir que o governo adote um tom de que "não irá permitir esse tipo de interferência". "O Brasil precisa demarcar uma posição de estado", afirmou.

A deputada admite que Brasília não deverá comprar um desgaste político neste momento, diante do clima geopolítico internacional. "Mas espero que pelo menos uma nota de repúdio seja feita", afirmou. Ela ainda vai conversar com a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e com a presidência do Legislativo, deputado Hugo Motta.

Limites da soberania

Quando Trump anunciou sua decisão, o Departamento de Estado rapidamente parou de emitir documentos de viagem com o marcador de gênero "X", usado por pessoas não binárias.

Ficou decidido ainda que o governo impediria que pessoas mudem o gênero listado em seus passaportes ou obtenham novos passaportes que reflitam seu gênero em vez do sexo designado no nascimento.