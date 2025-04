Trump congela plano de combate ao racismo acertado com Biden, diz ministra

Nas últimas semanas, o governo Trump tem desmontado programas de diversidade e punido qualquer órgão federal que mantenha iniciativas de combate ao racismo ou de promoção de cotas.

"As vezes penso que estou sonhado quando leio o que está ocorrendo aqui (nos EUA", disse, numa palestra na Universidade de Nova York, nesta quarta-feira. "Estamos voltando 100 passos e anos", lamentou. "Mas os movimentos negros estamos prontos para lutar contra retrocessos", garantiu. "Eu não pode desistir", afirmou.

Inicialmente, a iniciativa entre o Brasil e os EUA foi assinada em março de 2008 e foi o primeiro acordo bilateral que visava o combate ao racismo entre os dois países. "Esta iniciativa aproveita a experiência política inter-agências em ambos os países, em uma parceria única com a sociedade civil e comitês do setor privado, para tratar de disparidades raciais na saúde, justiça ambiental, acesso à educação, igualdade de acesso às oportunidades econômicas e igualdade de acesso ao sistema de justiça", aponta sua descrição do pacto.

No texto, a iniciativa "reconhece que o Brasil e os Estados Unidos são democracias multi-étnicas e multirraciais cujos laços de amizade são fortalecidos por experiências compartilhadas". "Ambos os países celebram as ricas contribuições de pessoas de ascendência africana e populações indígenas para o tecido de nossas sociedades", destacam.

Quando Lula e Biden decidiram retomar a iniciativa, o mecanismo foi incluído na decisão do Planalto e da Casa Branca de promover uma retomada no Plano de Ação entre os dois países.

Naquele momento, para diplomatas americanos, a inclusão de Anielle e do debate na comitiva foi aplaudida e vista como um reconhecimento importante do papel das mulheres e do movimento negro na pauta do governo, inclusive em termos de política externa.