Independência da Comissão Interamericana será foco de candidato brasileiro

Há duas semanas, entre os diversos candidatos anunciados, a Casa Branca colocou na corrida a filha de um dissidente cubano para uma das três vagas. A iniciativa de Washington faz parte da estratégia para influenciar a agenda internacional de direitos humanos e instrumentalizar as agências para cumprirem os objetivos de política externa da Casa Branca. O nome escolhido por Trump para o processo eleitoral é Rosa María Payá, filha do falecido Oswaldo Payá, opositor cubano. Segundo a Casa Branca, ele foi "assassinado pelo regime cubano".

Ao longo da história, o órgão foi fundamental para denunciar ditaduras na América Latina e alertar sobre graves violações de direitos humanos. Mas, recentemente, passou a ser alvo da extrema direita para tentar influenciar sua agenda, inclusive com chantagens. Com os americanos bancando uma parcela significativa do orçamento do organismo, deputados da base de Donald Trump ameaçaram cortar os recursos da Comissão, caso o órgão não denunciasse as supostas violações cometidas pelo STF no Brasil.

Em sua primeira entrevista desde que o governo brasileiro lançou sua candidatura, Silva fala com exclusividade ao UOL sobre suas prioridades, os desafios dos direitos humanos e a situação do Brasil diante de sentenças internacionais.

Eis os principais trechos da entrevista:

O que levou o sr. a considerar entrar na corrida por um dos postos na Comissão?



Há algum tempo eu andava inquieto sobre o futuro dos direitos humanos na nossa região. Entendia que estavam sob pressão de dois vetores convergentes. Por um lado, demandas históricas e não resolvidas de proteção e promoção - agravadas por emergências climáticas e humanitárias e ameaças digitais. Por outro lado, uma crise do multilateralismo e uma dificuldade de se alcançarem consensos dentro dos estados e entre estados.



Nos últimos meses, percebi que essas inquietações eram compartilhadas por muitos na sociedade civil, na academia, no sistema de justiça e na classe política do Brasil. Entre essas pessoas também havia uma percepção de que o nosso país deveria se colocar mais ativamente nesse cenário, inclusive com atuação em espaços como o da Comissão.



Houve então uma proposta de ministros como Macaé Evaristo, Jorge Messias e Mauro Vieira, acolhida pelo próprio presidente Lula, no sentido de que eu fosse candidato à Comissão. Entendi que deveria aceitar o desafio, inclusive na tentativa de representar aquele conjunto mais amplo de atores com os quais estava dialogando a respeito desse assunto.



Quais serão suas prioridades se o sr. for eleito?



Imediatamente, quero ajudar a proteger o legado normativo da Comissão, da Corte e das Relatorias em meio a turbulências. E também a proteger a independência da Comissão frente a possíveis cortes de verbas ou restrições políticas que possam se abater sobre ela.



Em paralelo a isso, vejo espaço para modernizar e tornar mais eficiente e transparente o funcionamento da Comissão - embora isso dependa um pouco de recursos.



Mas eu diria que a grande prioridade é ajudar a construir um ambiente de maior diálogo - entre Estados, organizações da sociedade civil, pessoas que sofrem violações e os membros da própria Comissão. Diálogo será fundamental para que, num contexto nebuloso, possamos trabalhar de forma efetiva e legítima, identificando os problemas mais agudos que afligem a região e mobilizando os instrumentos mais apropriados para enfrentá-los.



Apelando para uma metáfora do futebol, como sempre fazemos muito aqui no Brasil, eu poderia dizer que quero ajudar a colocar a bola no chão.



A região vive uma encruzilhada, com forças conservadoras e progressistas lutando por influência e poder. Onde entra o debate de direitos humanos nessa disputa e, em especial, a atual eleição?



Os direitos humanos são, antes de tudo, uma linguagem -- um conjunto de conceitos como liberdade, igualdade, dignidade e indivisibilidade, com os quais interpretamos a realidade e guiamos nossa ação no mundo. Nosso primeiro desafio é manter essa linguagem viva e relevante: que continue presente nas relações internacionais, em vez de ser abandonada em nome da força bruta.

Mas usá-la não basta. É preciso fazê-lo com seriedade e consistência — respeitando fontes, princípios e precedentes.