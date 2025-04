Ao menos mil crianças esperam por registro em consulados brasileiros no EUA

Num outro caso, nas proximidades de Boston, um homem foi detido pelas autoridades ao ir ao trabalho. Mais uma vez, seus filhos não estavam registrados como brasileiros.

Os EUA abrigam a maior comunidade brasileira no exterior, com cerca de 2,8 milhões de pessoas. A maior concentração está em Boston, com cerca de 420 mil brasileiros. A estimativa é de que pelo menos 230 mil brasileiros estejam vivendo de forma irregular no país.

Se o fluxo de brasileiros vivendo no exterior aumentou em 81% entre 2015 e 2023, os números mostram que 42% estavam nos EUA.

De acordo com o Washington Post, documentos do governo Trump apontam que a Casa Branca quer atingir 1 milhão de deportações em um ano. Washington insiste que, até agora, as ações atingiram 117 mil imigrantes. Mas os dados se referem também a todos aqueles que, ainda em território estrangeiro, foram impedidos de entrar nos EUA nos postos de fronteira.

Dados divulgados nesta semana pela NBC News indicam que esse número seria bem menor, excluindo os dados da fronteira. A deportação de cidades americanas teria sido de 12,3 mil pessoas em março, abaixo do que Joe Biden expulsou em março de 2024, com 12,7 mil. Em fevereiro de 2025, o número foi de 11 mil deportações, também abaixo da média de Biden.

Neste caso, o argumento de Trump é de que, como a entrada de imigrantes irregulares caiu de forma importante, os números de deportação seriam menores. O governo aponta que, em março, as autoridades na fronteira se depararam com apenas 11 mil pessoas sem documentos. Sob Biden, esse número seria de 190 mil.