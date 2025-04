Ministro diz que asilo à peruana não impacta caso Bolsonaro: 'Nada a ver'

Por conta da situação de cada um dos envolvidos?

Primeiro pela decisão de cada um. Cada um toma sua própria decisão. E, depois, de acordo com as acusações, as investigações, que são coisas totalmente diferentes também.

Ela foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. O Brasil não estaria colaborando para a impunidade?

Não. Não é papel do Brasil discutir as questões internas, as decisões do Judiciário ou alegações internas. Inclusive por conta de o processo estar em andamento. Ela foi condenada em primeiríssima instância. Existem vários recursos. Se houvesse um problema maior, imagino eu, o governo do Peru não daria autorização.

Existem críticas em relação à atitude do governo brasileiro por esse gesto. A Transparência Internacional, por exemplo, afirmou que o Brasil, "ao acolher condenados por crimes dessa natureza, o Brasil arrisca comprometer sua credibilidade internacional e enfraquecer a luta contra a impunidade na América Latina". Como o senhor responde a isso?

Não acredito que estejamos arriscando nada. Estamos aplicando as normas legais às quais subscrevemos, como a Convenção de Caracas. Não estamos julgando, nem levando em conta os motivos da ação no Judiciário peruano. Estamos atendendo a um pedido que houve plena concordância do governo peruano. Não estamos discutindo as questões envolvidas no caso que está em pauta na Justiça. Isso nem nos competiria. Seria uma interferência em assuntos internos.