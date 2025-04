Milhares de manifestantes vão às ruas em NY contra política de Trump

"Não nos esconderemos". Foi com esse slogan que milhares de pessoas tomaram a 5ª avenida em Nova York, para mais um fim de semana de protestos contra Donald Trump.

O ato está sendo organizado em todas as principais cidades americanas, alertando para os ataques contra a democracia, ofensivas contra imigrantes e direitos humanos.

Imagem: Jamil Chade

Sem uma reação coordenada por parte de grupos políticos e com uma oposição enfraquecida depois da eleição, ativistas apostam no "barulho das ruas" para tentar frear Trump. Organizadores fazem parte do momento Fifty Fifty One, que projetaram atos nos 50 estados do país. Em Nova York, eles estimam em 20 mil o número de pessoas nas ruas neste sábado.