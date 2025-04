Trump e Bukele manipulam narrativa de preso em El Salvador com margaritas

Segundo ele, quando foi autorizado seu encontro com Kilmar Abrego Garcia, o governo de Bukele sugeriu que isso deveria ocorrer no hotel onde estava o senador, e não na prisão. Ele aceitou.

Mas, quando o preso chegou, a ideia dos organizadores da conversa era de que o encontro ocorresse na beira da piscina do hotel.

O senador rejeitou e o encontro aconteceunuma das salas do hotel. "Eles queriam criar essa aparência de que a vida era simplesmente adorável para Kilmar", disse o americano, já de volta nos EUA.

Van Hollen disse que percebeu que a manipulação não tinha parado quando, enquanto ele falava com o prisioneiro, um garçom trouxe dois copos do que pareciam ser margaritas. "Estávamos rodeados por fotógrafos e assessores do governo de Bukele", disse.

Instantes depois, Bukele postou fotos no X da reunião, afirmando que Abrego Garcia estava "milagrosamente ressuscitado dos 'campos de extermínio' e 'tortura', agora tomando margaritas com o senador Van Hollen no paraíso tropical de El Salvador!" Trump também usou a imagem e chamou Van Hollen de "fake" depois das fotos com as bebidas.

O senador, ao retornar aos EUA, explicou o que havia ocorrido, acusando Bukele e Trump de querer dar a impressão de que Abrego Garcia vivia uma situação confortável.