Trump instrumentaliza Páscoa e abre Casa Branca para cristãos nacionalistas

Trump foi além. Nas redes sociais, nos dias seguintes, ele afirmou que "os cristãos de todo o mundo se lembram da Crucificação do Filho Unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e, no domingo de Páscoa, celebramos Sua Gloriosa Ressurreição e proclamamos, como os cristãos têm feito há quase 2.000 anos, ELE REVIVERÁ!'.Os Estados Unidos são uma nação de crentes. Precisamos de Deus, queremos Deus e, com Sua ajuda, tornaremos nossa nação mais forte, mais segura, maior, mais próspera e mais unida do que nunca. Obrigado, e FELIZ PÁSCOA", completou.

Para diplomatas que frequentam a Casa Branca, o tom usado por Trump reflete uma nova realidade no centro do poder dos EUA: a presença de um segmento do cristianismo que defende que a religião deve usar o poder para ser disseminada e para moldar o mundo.

Desde que assumiu, Trump assinou uma ordem executiva para criar uma força-tarefa na procuradoria-geral dos EUA para investigar ações na sociedade americana contra cristãos. Ele também determinou a "erradicação" de qualquer "tendência anticristã" nas agências federais.

Trump ainda criou um Escritório de Fé da Casa Branca, liderado pela reverenda Paula White, apresentada como "conselheira religiosa" do presidente e "tele-evangelista". Polêmica e milionária, ela chegou a sugerir que "confederações demoníacas" roubaram e eleição de 2020 na qual Trump foi derrotado. Ela ainda chamou o movimento Black Lives Matter de "anti-cristo".

Mas as acusações publicadas no Wall Street Journal são de que ela tem usado seu novo cargo dentro da Casa Branca para promover eventos com a finalidade de arrecadar recursos. No caso, para sua igreja.

Anjo da guarda por mil dólares

White já esteve envolvida em outras polêmicas. Em 2016, ela colocou à venda "sementes da ressurreição". O valor de US$ 1144,00 teria sido, segundo ele, uma recomendação de Deus.