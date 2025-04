Trump usa Páscoa para atacar a 'esquerda lunática', 'juízes fracos' e Biden

"Feliz Páscoa também para os juízes fracos e ineficazes e para as autoridades policiais que estão permitindo que esse ataque sinistro à nossa nação continue, um ataque tão violento que jamais será esquecido!", escreveu.

Na mensagem, Trump ainda apontou como "Biden, sonolento, permitiu propositalmente que milhões de criminosos entrassem em nosso país, sem qualquer verificação e controle, por meio de uma política de fronteiras abertas que entrará para a história como o ato mais calamitoso já perpetrado contra os Estados Unidos".

"Ele foi, de longe, nosso pior e mais incompetente presidente, um homem que não tinha a menor ideia do que estava fazendo", disse. "Mas para ele, para a pessoa que dirigiu e manipulou o Auto Pen (talvez nosso real presidente!) e para todas as pessoas que trapacearam na eleição presidencial de 2020 para eleger esse imbecil altamente destrutivo, desejo a vocês, com muito amor, sinceridade e afeto, uma ótima Páscoa.

Nos últimos dias, a Casa Branca tem usado a Semana Santa para delinear o que o governo estima ser a relação entre o estado e a religião. Com a mensagem oficial, no começo da semana, Trump causou mal-estar entre ativistas de direitos humanos, congressistas e grupos de outras religiões nos EUA.

"Nesta Semana Santa, Melania e eu nos unimos em oração aos cristãos que celebram a crucificação e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo - o Filho vivo de Deus que venceu a morte, nos libertou do pecado e abriu as portas do Céu para toda a humanidade", diz a mensagem oficial de Trump. Na avaliação da entidade Freedom From Religion Foundation, a linguagem usada parecia ser "mais de um púlpito do que do Salão Oval". "De forma ainda mais ameaçadora, o anúncio estabelece uma posição firme contra a separação constitucional entre Estado e Igreja", diz a entidade, que advoga pelos direitos de cidadãos que optam por não ter religião.

O que causou também preocupação entre constitucionalistas foi o fato de que o texto oficial afirma que "nesta Semana Santa, meu governo renova sua promessa de defender a fé cristã em nossas escolas, forças armadas, locais de trabalho, hospitais e salas de governo".