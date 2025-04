Ao lado do 'Coelho da Páscoa', Trump cita papa brevemente: 'Bom homem'

O presidente do EUA, Donald Trump, citou apenas brevemente a morte do papa Francisco, ao dar início a um evento que comemora a Páscoa na Casa Branca, hoje. Ao lado do "Coelho da Páscoa" e da primeira-dama, Melania Trump, o republicano informou que todas as bandeiras dos EUA seriam colocadas a meio mastro, tanto nos prédios oficiais como em navios militares, em decorrência da morte do pontífice.

Antagonizando com o papa, o governo americano fez duas críticas a Francisco nos últimos meses e escolheu para embaixador no Vaticano um representante da ala mais conservadora do cristianismo nos EUA. Papa argentino havia enviado uma carta aos bispos americanos, denunciando as atitudes de Trump contra os imigrantes.

Hoje, ao abrir o evento que marca a caça aos ovos de Páscoa nos jardins da Casa Branca, o presidente dos EUA dedicou mais tempo a elogiar sua mulher e aos organizadores da festa que fazer qualquer tipo de referência ao que Francisco representou.