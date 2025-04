Lula e Janja irão ao funeral do papa Francisco em Roma

O americano indicou que irá ao funeral, acompanhado por sua esposa Melania Trump. Já a família real britânica deve ser representada pelo príncipe William.

No caso do presidente brasileiro, a morte de Francisco é considerada como mais um desafio na tentativa de colocar no centro da agenda internacional a luta contra a fome e contra a pobreza. Os dois líderes compartilharam posições comuns em vários dos temas internacionais, incluindo ainda a defesa do meio ambiente e as denúncias de crimes em Gaza.

Em vídeo publicado pelo Planalto, Lula afirmou que hoje é "um dia muito triste para todos os que, acima de suas religiões, fazem do amor a sua profissão de fé".

"Francisco foi o papa do acolhimento", disse. "E por isso acordamos um pouco órfãos de seu afeto." Lula destacou como se tratava de um afeto que era "livre de preconceitos e julgamentos, num mundo que sofre com discriminação e intolerância".

"Para Francisco, éramos todos irmãos, criado para amarmos, uns aos outros", disse Lula. "Por sermos todos irmãos, não há razão para tanta discórdia, tanto ódio, tantas guerras e tanta desigualdade no mundo."

Segundo Lula, Francisco foi o papa de todos. "Mas principalmente dos excluídos, dos mais pobres, dos injustiçados, dos imigrantes, dos que não tem voz, das vítimas da fome e do abandono."