Ministro afirma que Brasil irá priorizar negociação de tarifas com Trump

Enquanto isso, Trump sinaliza que está disposto a buscar entendimentos com governos, num gesto interpretado por analistas e diplomatas estrangeiros como um abandono de suas tarifas, depois que um caos no mercado financeiro ameaçou colocar os EUA numa crise.

O UOL apurou que, na Casa Branca, a esperança é de que seja obtido um entendimento com o Brasil. Mas, segundo Washington, isso vai exigir garantias por parte do país de que produtos americanos possam ter maior acesso ao mercado nacional, inclusive com a redução de barreiras não-tarifárias.

Um dos elementos do processo negociador é a abertura do mercado nacional para o etanol de milho dos EUA. Hoje, as tarifas nesse caso são de 18%. O Brasil argumenta que, para abrir seu mercado, precisa de uma reciprocidade por parte dos americanos no setor do açúcar.

No dia 2 de abril, Trump anunciou tarifas a mais de 180 países pelo mundo. No caso do Brasil, a taxa imposta foi de 10%, a mais baixa. Mas, dias depois e diante de uma turbulência nos mercados, os EUA anunciaram que todos os países passariam a ter taxas de 10%, com exceção da China. Um período de 90 dias foi estabelecido para negociar.

"Existem muitas conversas, assim como existiram antes [do dia 2 de abril]", explicou Vieira. "Logo que foi anunciado que tarifas seriam impostas, nós começamos a conversas. Eu mesmo falei com o USTR (Escritório de Comércio dos EUA) no dia seguinte ao anúncio. Depois, estabelecemos um grupo de trabalho de funcionários do Brasil e do USTR. Várias reuniões por videoconferência foram realizadas", disse.

O chanceler destacou ainda como o embaixador Maurício Lyrio foi aos EUA e dedicou um dia inteiro de contatos com a Casa Branca, USTR, Departamento de Comércio e Departamento de Estado.