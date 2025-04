'Papa é argentino, mas Deus é brasileiro', me garantiu Francisco

Mas foi o banho de multidão e, acima de tudo, o impacto de suas mensagens que passaram a dar um conteúdo ao seu pontificado e marcar uma nova realidade no Vaticano: o "governo" de Bento 16 acabara e seriam as ideias de Francisco as que iriam marcar o ritmo dos acontecimentos na Santa Sé.

Passei uma semana inteira ao seu lado, desde seu embarque em Roma, a viagem de doze horas no avião até o retorno de volta ao Vaticano, embarcando uma vez mais com a comitiva.

Já no voo entre Roma e o Rio de Janeiro, Francisco não escondia sua ansiedade. Não dormiu um só minuto nas 12 horas de viagem. Talvez soubesse que aquilo que o esperava no Rio não era apenas um encontro com jovens, mas o início de fato de seu pontificado. Além de falar com os jornalistas, despachou com seus assessores, conversou com cardeais e repassou ponto a ponto sua viagem, circulando entre os corredores do avião.

Ao desembarcar, deixava de ser o bispo de Roma para agir como um papa e, neste caso, um dos mais populares em anos. A transição entre as duas realidades foi acelerada por conta do incidente de que seu carro acabou se perdendo do cortejo e acabou preso no meio do trânsito numa das cidades mais caóticas do mundo. Sua popularidade, além de sua segurança, estavam sendo colocadas à prova.

Federico Lombardi, então porta-voz do Vaticano, confirmou que tanto o motorista quanto o assessor direto do papa temeram pelo pior dentro do carro. Mas que o papa teria mantido sua tranquilidade.

Os primeiros passos foram calculadamente cuidadosos, o que se refletiu em discursos moderados e quase nenhuma improvisação. Mas não demorou para que ele começasse a soltar suas mensagens, seus ataques frontais contra injustiças e não tivesse qualquer complexo em reafirmar os dogmas da Igreja. Não ficariam dúvidas. A forma e os gestos são novos. A prioridade com os pobres é nova. Mas não o Evangelho. Os dogmas da Igreja foram reafirmados, ainda que com um tom positivo, e não como ameaças.