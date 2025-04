Conclave mais global da Igreja terá pressão de fake news e disputa de poder

Pressões externas e a instabilidade política em Roma levaram os cardeais a transferir a eleição papal para Viterbo, 80 km ao norte do Vaticano. Mas não havia acordo entre os 17 cardeais. Dois deles chegaram a morrer durante o processo.

O impasse passou a ser crítico, num momento em que a Igreja tinha amplos poderes pela Europa. Preocupadas, as autoridades políticas ordenaram o fechamento dos portões da cidade em 1º de junho de 1270 para impedir que influências externas adiassem ainda mais a escolha.

Eles foram "fechados com chave" — origem da palavra conclave — dentro do palácio episcopal em Viterbo. A comida foi racionada para apenas pão e água, e as janelas foram progressivamente fechadas, limitando o contato dos cardeais com o mundo exterior.

Os esforços acabaram produzindo resultados e, em 1º de setembro de 1271, após quase três anos de deliberações, Teobaldo Visconti, o arcebispo de Lyon, foi eleito o novo papa e recebeu o nome de Papa Gregório 10. Seria ele quem, anos depois, estipularia as regras do processo de seleção, formalizando a reclusão dos cardeais e, portanto, estabelecendo o "conclave".

Em 2013, no conclave que elegeu Francisco, as redes sociais tinham acabado de fazer seu desembarque. Naquele momento, a preocupação do Vaticano era para que os cardeais não tivessem a tentação de tuitar ou fazer postagens no Facebook. Assim, se de um lado da Capela Sistina estava o fogão que queima os votos do conclave e gera a fumaça na praça São Pedro, de outro estava um aparato para bloquear sinais de telefone.

Desta vez, o desafio será inédito.