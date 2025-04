Próximo a Francisco, Lula espera que novo papa mantenha agenda progressista

Com o conclave mais internacional da história do Vaticano, a esperança do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que a agenda e doutrina social adotada por Francisco sejam mantidas pelo futuro papa.

Nesta semana, Lula viaja com uma delegação para o funeral do pontífice, que será realizado no sábado em Roma. Ainda que nenhuma reunião esteja sendo programada, a aposta do governo é de que o papa argentino tenha criado condições para que um novo nome progressista possa ser eleito. Com sete cardeais com direito a voto e considerado o maior país católico do mundo, o Brasil espera manter seu peso num futuro papado.

Para o Brasil, a agenda de Francisco não apenas coincidia com as diretrizes da política externa de Lula, como permitia que alguns de seus principais elementos ganhassem uma chancela fundamental de uma instituição presente nos rincões mais distantes do planeta, assim como nos centros do poder.