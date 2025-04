'Rei' e '3º Mundo': Ao prender juíza, Trump é acusado de abalar democracia

Dugan é acusada de escoltar o imigrante mexicano, Eduardo Flores-Ruiz, e seu advogado para fora do tribunal pela porta do júri em 18 de abril, como forma de ajudar a evitar sua prisão, de acordo com um depoimento do FBI apresentado no tribunal.

A juíza rejeita a acusação. Nos documentos do processo, fica evidenciado que ela perguntou a um dos policiais se eles tinham um mandado judicial para prender o mexicano. O mandado, porém, era apenas administrativo. Depois de um bate-boca sobre o mandado, diz a declaração juramentada, ela exigiu que a equipe de prisão falasse com o juiz principal e os levou para fora da sala do tribunal.

A prisão da magistrada, para muitos em Washington, é o sinal mais preocupante desde o início do governo Trump de sua ambição de desmontar qualquer controle sob o qual o Executivo possa ser submetido.

Nos últimos meses, o Judiciário passou a ser a principal trincheira contra o desmonte do estado de direito nos EUA e a adoção de decretos por parte de Trump que violam a Constituição americana.

Como resposta, Trump defendeu o impeachment de juízes, os acusou de serem "ativistas" e seu governo passou a alertar que não toleraria que o Judiciário impedisse que a Casa Branca adotasse sua política.

"É notável que o governo se atreva a começar a prender juízes de tribunais estaduais", disse o deputado democrata Jamie Raskin, membro do Comitê Judiciário da Câmara. "É uma nova descida ao caos governamental", disse.