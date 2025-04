EUA viam em brasileiro oposição a conservadores no Vaticano, diz telegrama

Em 18 de abril de 2005, um documento enviado pela embaixada dos EUA na Santa Sé para o Departamento de Estado, em Washington, traçava as apostas que o então governo de George W. Bush fazia em relação a quem ocuparia o trono de São Pedro depois da morte de João Paulo II.

Naquele momento, o escolhido foi Joseph Ratzinger, também destacado entre os diplomatas como um forte candidato.

Mas um dos focos da análise era o brasileiro Claudio Hummes, naquele momento arcebispo de São Paulo.

Eis como a diplomacia americana descreveu o religioso:

"Monge franciscano e pastor, Hummes nasceu filho de imigrantes alemães em Montenegro, Brasil, em 1934. Ele é bispo desde 1975 e foi transformado em cardeal em 2001. Hummes é membro da diretoria de vários departamentos do Vaticano, incluindo a Comissão para a América Latina. Quando era um jovem bispo, Hummes tinha a reputação de defensor ferrenho dos desfavorecidos, e assumiu um status mítico em suas batalhas com os generais da ditadura brasileira. Ele defendeu ativamente o Movimento dos Sem Terra (camponeses sem terra), argumentando que as pessoas deveriam ser incentivadas a se organizar para defender seus direitos. Nos últimos anos, ele adotou uma postura teológica mais tradicional e se distanciou da ação política, embora ainda lembre aos líderes do governo que a Igreja defende a propriedade privada, mas com "responsabilidade social".

Hummes pode ter a combinação certa de cautela doutrinária e engajamento social que os eleitores estão buscando. Hummes foi convidado a pregar os Exercícios Espirituais da Quaresma para o Papa João Paulo e para as autoridades seniores da Cúria em fevereiro de 2002 - um sinal tradicional de favorecimento papal. Gentil e de fala mansa, o arcebispo franciscano de São Paulo também pode ser teimosamente opinativo.