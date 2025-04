Vaticano dá lugar de honra ao pobres no sepultamento: 'os verdadeiros VIP'

São cerca de 50 chefes de estado presentes no funeral do papa Francisco e um total de mais de 150 delegações de todo o mundo. Mas, desta vez, os verdadeiros convidados de honra foram os imigrantes, pobres, as pessoas sem-teto e refugiados.

O Vaticano definiu que, ao ser enterrado neste sábado, 40 pessoas que representam os mais vulneráveis da sociedade tiveram um local de destaque na cerimônia de adeus ao papa na Basílica de Santa Maria Maior. Entre os religiosos mais próximos de Francisco, o gesto é tanto um recado aos líderes mais poderosos do mundo como um ato de coerência do próprio pontificado. "Eles são os verdadeiros VIP", disse ao UOL uma fonte diplomática na Santa Sé.

De acordo com o Vaticano, "os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus". "Assim também no coração e no Magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca se esquecer deles. Por esse motivo, um grupo de pessoas pobres e necessitadas estará presente nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar sua última homenagem ao Papa Francisco antes do sepultamento do caixão", afirmou num comunicado.