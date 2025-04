Gasto militar global bate recorde e 2024 tem maior salto desde Guerra Fria

Segundo o levantamento, 2024 marcou o décimo ano consecutivo de elevações nas despesas militares do mundo. A carga militar global — a parcela do produto interno bruto (PIB) global dedicada aos gastos militares — aumentou para 2,5% em 2024.

De acordo com o levantamento, mais de 100 países em todo o mundo aumentaram seus gastos militares em 2024. "À medida que os governos priorizam cada vez mais a segurança militar, muitas vezes às custas de outras áreas orçamentárias, as compensações econômicas e sociais podem ter efeitos significativos nas sociedades nos próximos anos", disse Xiao Liang, pesquisador do Programa de Gastos Militares e Produção de Armas do SIPRI.

Aumento dos gastos europeus eleva o total global

Os gastos militares na Europa e Rússia aumentaram 17%, chegando a US$ 693 bilhões. O aumento da região foi o principal responsável pelo incremento global em 2024. "Com a guerra na Ucrânia em seu terceiro ano, os gastos militares continuaram aumentando em todo o continente, levando os gastos militares europeus para além do nível registrado no final da Guerra Fria", disse a entidade.

Os gastos militares da Rússia atingiram um valor estimado de US$ 149 bilhões em 2024, um aumento de 38% em relação a 2023 e o dobro do nível de 2015. Isso representou 7,1% do PIB da Rússia e 19% de todos os gastos do governo russo. Os gastos militares totais da Ucrânia cresceram 2,9%, chegando a US$ 64,7 bilhões. Com 34% do PIB, a Ucrânia teve o maior ônus militar de todos os países em 2024.

"A Rússia mais uma vez aumentou significativamente seus gastos militares, ampliando a diferença de gastos com a Ucrânia", disse Diego Lopes da Silva, pesquisador sênior do Programa de Gastos Militares e Produção de Armas do SIPRI. Segundo ele, a Ucrânia atualmente aloca todas as suas receitas fiscais para suas forças armadas. "Em um espaço fiscal tão apertado, será um desafio para a Ucrânia continuar aumentando seus gastos militares", afirmou.