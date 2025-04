Confiança na economia tem maior queda desde covid e abala 100 dias de Trump

Mas a entidade destaca que o declínio na confiança "foi compartilhado por todas as afiliações políticas".

O principal motivo para a queda é a ansiedade em relação ao impacto das tarifas, afetando as expectativas dos consumidores em relação ao crescimento do PIB. O índice de confiança do consumidor, portanto, caiu 7,9 pontos em abril, chegando a 86, sua leitura mais baixa desde maio de 2020.

Desde março, instituições como o FMI, OMC, Banco Mundial e o próprio Federal Reserve Bank têm alertado para o risco de que Trump jogue a economia americana e mundial em uma recessão. A pressão por parte dos empresários levou o presidente dos EUA a rever suas políticas comerciais, que davam sinais de que poderiam abrir uma crise nos mercados financeiros.

O que os números agora revelam, porém, é que o clima de incertezas deixou de ser apenas uma questão para grandes investidores e multinacionais. O que o índice mede, no fundo, é o humor do consumidor e sua propensão a gastar.

Neste caso, o que ele revela é uma deterioração desse sentimento, principalmente diante do risco de que os preços sofram altas importantes nos próximos meses.

Um teste fundamental, porém, será a divulgação dos resultados do crescimento do PIB americano nos primeiros três meses do ano. Os dados são aguardados para esta quarta-feira.