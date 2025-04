Futuro papa herdará igreja endividada e crise divide cardeais antes do voto

Ainda que Francisco tenha nomeado 108 dos 135 cardeais, a aposta dos conversadores é de que muitos não se conhecem e nem todos adotam uma mesma postura em relação às propostas do argentino.

Um recado no sentido contrário foi dado pelo cardeal italiano Baldassare Reina, que, numa homilia nesta segunda-feira, insistiu na necessidade de preservar e continuar com as reformas de Francisco.

"Este não pode ser o momento de equilíbrios, táticas, prudência, o momento de ceder ao instinto de voltar atrás, ou pior, a rivalidades e alianças de poder, mas o que é necessário é uma disposição radical para entrar no sonho de Deus confiado às nossas pobres mãos", disse.

Seu recado foi interpretado como um apelo para que a ala progressista supere eventuais divisões e apresente uma postura unificada no conclave.

Nos encontros, fontes em Roma confirmam que tanto progressistas como conservadores concordam que muitos dos projetos do argentino, enterrado no fim de semana, ficaram incompletos diante de impasses dentro da Cúria e resistências contra projetos que previam cortes profundos nos gastos do Vaticano.

Apesar das tentativas do papa de tornar as contas da Santa Sé mais transparentes, o último orçamento completo foi publicado apenas em 2022. Dados que circulam entre os cardeais e bispos que estão em Roma, porém, apontam que a Igreja terminou 2024 com um déficit de US$ 87 milhões.