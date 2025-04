Pressionado, Trump deve anunciar alívio de tarifas para setor automotivo

Ainda em março, Trump anunciou tarifas de 25% sobre todos os veículos importados e outros 25% sobre o setor de siderúrgico, com um forte impacto sobre as vendas de aço do Brasil.

Essas montadoras também poderão ficar isentas do pagamento de tarifas para autopeças, que foram elevadas em 25%. Mais uma vez, isso acabou afetando as exportações de peças do Brasil para o mercado americano, avaliadas em mais de US$ 1,1 bilhão.

Com taxas em aço, em autopeças e nos carros importados, o resultado foi o encarecimento dos custos de produção. As montadoras americanas protestaram, alertando que as medidas gerariam inflação e uma queda nas vendas de um dos setores mais estratégicos da economia americana.

Sem saber quais seriam os impactos da política comercial de Trump, empresas como a General Motors abandonaram as previsões de vendas e lucros para o ano.

Jim Farley, CEO da Ford, disse que as novas mudanças de rumo por parte de Trump "ajudarão a mitigar o impacto das tarifas sobre as montadoras, fornecedores e consumidores".

A notícia da reviravolta foi confirmada pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick. O governo também confirmou que as medidas serão retroativas, num gesto raro em política comercial. Ou seja, empresas que pagaram impostos extras desde março terão de ser reembolsadas.