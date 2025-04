Governo Trump e PF assinam acordo para expandir cooperação e inteligência

As autoridades americanas anunciaram a assinatura de um acordo com a Polícia Federal do Brasil para ampliar a cooperação contra o crime transnacional. No ato divulgado pelo Departamento de Investigações de Segurança Interna (HSI) da Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, os americanos indicaram que o protocolo foi fechado em Washington.

"O diretor assistente adjunto de operações internacionais do HSI, Jeff DaRin, e o diretor federal de cooperação internacional da Polícia do Brasil, Felipe Tavares Seixas, assinam o memorando de entendimento na sede do ICE em Washington", afirmou a ICE, nas redes sociais.

O departamento passou a ser associado à ofensiva de Trump contra imigrantes, muitos deles latino-americanos. Conforme o UOL mostrou na semana passada, em uma das áreas de maior imigração brasileira nos EUA, o número de detidos dobrou desde o início deste mandato do republicano, em 20 de janeiro.