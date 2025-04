Símbolo americano, Coca-Cola é boicotada e tenta se distanciar de Trump

Nesta semana, o CEO da Coca-Cola, James Quincey, confirmou que a empresa estava mobilizada para se recuperar dos ataques e admitiu que existe um sentimento "antiamericano" por parte do consumidor "em certas populações".

O esforço da empresa é o de se desvincular dos EUA. "Somos uma marca global, com valores universais e tem operações locais", disse.

Segundo ele, focar no fato de que a marca é "local" em cada um dos países e tornar os produtos mais acessíveis são as estratégias para lidar com o boicote. "É um problema que vimos antes, que vimos no primeiro trimestre de 2025 e acontecerá no futuro", disse

Ela não é a única. No Canadá e mesmo em outros países atacados por Trump, marcas americanas ou associadas ao bilionário Elon Musk têm sido alvos de uma rejeição por parte do consumidor. O turismo ainda vem caindo aos EUA, também como uma reação às políticas do novo presidente.



Mas, no caso da Coca-Cola, o empresário europeu indicou que o boicote afeta trabalhadores dinamarqueses, já que a produção completa da bebida é feita no país.

O argumento de que a bebida seja um "produto nacional" também foi usado pela fabricante no Canadá.

Um cartaz passou a ser espalhado nas últimas semanas com a frase: "feito por canadenses", acompanhada por uma foto da tradicional garrafa.