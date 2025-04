PIB dos EUA contrai pela 1ª vez desde 2022, e Trump pede 'paciência'

Explicação: guerra comercial

Conforme a nota técnica divulgada, "em comparação com o quarto trimestre, a queda no PIB real no primeiro trimestre refletiu um aumento nas importações, uma desaceleração nos gastos do consumidor e uma queda nos gastos do governo, que foram parcialmente compensados por aumentos nos investimentos e nas exportações".

Em outras palavras: com a perspectiva de uma guerra comercial com a China e com outros países, empresas sediadas nos EUA aceleraram a importação de bens estrangeiros para refazer seus estoques e se prepararem para um momento de tensão internacional.

A corrida ao mercado global, segundo a nota, é o que gerou a queda no PIB doméstico.

Enquanto as exportações americanas aumentaram em apenas 1,8% no primeiro trimestre, as compras foram elevadas em 41%.

"As vendas finais reais para compradores domésticos privados, a soma dos gastos do consumidor e do investimento fixo privado bruto, aumentaram 3% no primeiro trimestre, em comparação com um aumento de 2,9% no quarto trimestre", disse.