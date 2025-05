Brasil defende palestinos em Corte de Haia e cobra ação contra Israel

O governo brasileiro saiu em defesa dos palestinos na Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia. Nesta semana, a diplomacia brasileira submeteu sua posição diante do processo conduzido pelo tribunal sobre as acusações de que Israel estaria cometendo violações de direitos humanos.

O Brasil decidiu não apenas fazer parte do processo como apresentar sua posição, na esperança de reforçar o pleito palestino. A partir de uma resolução na Assembleia Geral da ONU, a Corte foi acionada para dar sua opinião sobre o comportamento de Israel.

"A situação no Território Palestino Ocupado não é apenas uma tragédia humanitária e um desastre político, mas também acarreta sérias violações das normas imperativas do direito internacional", defendeu o Brasil. "Os princípios em questão - autodeterminação, proibição de anexação e proteção de civis sob ocupação - estão no centro do direito internacional. O cumprimento da Quarta Convenção de Genebra e das decisões deste Tribunal não é opcional; é um imperativo legal", insistiu.