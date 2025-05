Em apuros, Trump foca em guerra cultural: 'Estávamos virando 3º mundo'

Com queda de popularidade e com uma economia em apuros, o governo de Donald Trump lança uma nova ofensiva em sua guerra cultural, com anúncios na área religiosa e promessas de acabar com o "comunismo" nos EUA.

Ao completar cem dias no governo, ontem, Trump se deparou com a primeira queda do PIB dos EUA em três anos e um risco elevado de recessão. A resposta da Casa Branca: mudar de foco e insistir que Trump conduz uma "revolução" cultural ao rejeitar ideias de grupos progressistas e do governo de Joe Biden.

O esforço é o de recuperar a base mais radical do eleitorado de Trump que, até agora, não viu resultados em suas promessas econômicas.